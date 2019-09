Amerikaan Correa zet herstel voort in Groot-Brittannië na zware crash op Spa-Francorchamps

De in Ecuador geboren Amerikaan Juan Manuel Correa is dinsdag overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen van een gespecialiseerd Brits ziekenhuis om er te herstellen van zijn verwondingen die hij afgelopen weekend op het circuit van Spa-Francorchamps opliep bij het ongeluk waarbij de 22-jarige Fransman Anthoine Hubert om het leven kwam, zo werd woensdag gemeld op zijn website.

Nadat Hubert in de tweede ronde tegen een muur was gereden, knalde de twintigjarige Correa vol op hem. Hij overleefde het ongeval, maar liep breuken op in beide benen en een blessure aan de ruggengraat. De F2-piloot werd intussen al geopereerd in het ziekenhuis in Luik, nadien bleek zijn toestand stabiel.