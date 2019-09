Harde kern Inter vindt oerwoudgeluiden tegen Romelu Lukaku niet racistisch: 'Wij doen het ook'

In een open brief aan Romelu Lukaku stelt de harde supporterskern van zijn ploeg Inter, de Curva Nord, dat de oerwoudgeluiden die hem afgelopen weekend in Cagliari werden toegeslingerd, niets met racisme te maken hadden. Volgens de ultras gaat het enkel om een manier om de tegenstander te destabiliseren.

Toen Romelu Lukaku zich tijdens de wedstrijd Cagliari-Inter in de 72ste minuut klaarmaakte om een penalty te trappen, weerklonken er oerwoudgeluiden vanuit de tribunes. In een open brief aan Lukaku betreurt de harde kern van Inter dat hun speler daaruit heeft afgeleid dat de Cagliari-supporters racisten zijn.

'We begrijpen dat dit voor jou racistisch overkwam, maar zo is het niet', klinkt het in het schrijven op de Facebook-pagina van de Curva Nord. 'In Italië gebruiken we sommige "methodes" enkel om "ons team te helpen" en onze tegenstanders zenuwachtig te maken, niet uit racisme maar om hen uit hun lood te slaan.'

'We zijn een multi-etnische supportersorganisatie en we hebben altijd spelers van overal verwelkomd', verklaren de Inter-ultras. 'Toch hebben we die "methode" altijd gebruikt bij spelers van andere ploegen en we zullen dat waarschijnlijk ook in de toekomst blijven doen.'

'Wij zijn geen racisten en ook de Cagliari-supporters zijn dat niet', schrijft de Curva Nord nog. 'Je moet begrijpen dat mensen in alle Italiaanse stadions supporteren voor hun ploegen maar tegelijkertijd tegen de tegenstander roepen, niet uit racisme maar om hun eigen team "te helpen".'

'Echt racisme aanpakken'

Volgens de Inter-supporters moet Lukaku zich zelfs vereerd voelen dat fans van andere teams hem op de korrel nemen. 'Bekijk het als een vorm van respect, omdat ze bang zijn van jou voor de doelpunten die je misschien zal scoren tegen hun ploeg, en niet omdat ze je haten of ze racistisch zijn.'

'Het gevecht tegen ECHT racisme moet beginnen in de scholen en niet in de stadions, supporters zijn gewoon supporters, die zich op een andere manier gedragen in het stadion als daarbuiten', stellen de ultras nog. 'Ik verzeker je dat ze wat ze zeggen of doen tegenover een speler van de tegenstander nooit zouden herhalen tegenover iemand in het echte leven.'

Lukaku riep de dag na de wedstrijd via Instagram op om racisme aan te pakken. Voetbalclub Cagliari bood ondertussen haar verontschuldigingen aan, en de Italiaanse voetbalcompetitie Serie A zal een nieuwe campagne starten tegen racisme.