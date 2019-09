Huis van Dutroux wordt gesloopt

Het huis waar Marc Dutroux kinderen gevangen hield in de kelder, wordt een park.

Het huis van Marc Dutroux in Marcinelle staat al jaren op de lijst om afgebroken te worden. In 2009 kreeg de stad Charleroi de toelating om het huis van Dutroux te onteigenen om er een park van te maken. Na verschillende vertragingen werd volgens de kranten van Sudpresse een budget en startdatum vastgelegd voor de werken. Die zullen beginnen in 2021.

Met een budget rond 950.000 euro wil de stad de plek omtoveren in een plaats van ‘ontmoeting’ en ‘contemplatie’. Daarvoor gaat het gebouw tegen de grond waarin Dutroux zijn beruchte kelder had gebouwd. Hieruit werden Sabine Dardenne en Laetitia Delhez op de valreep bevrijd. Voor hen stierven Julie en Mélissa en An en Eefje in de ­kelder.

Sinds 2009 bedekt een blauw zeil de voorgevel. Daarop staat een kind met een vlieger afgebeeld. Een deel werd de voorbije 10 jaar bedekt met graffiti. Overleg met de nabestaanden over de aanleg van het park moet wel nog plaatsvinden. Als zij het plan goedkeuren dan staats volgens Charleroi niets meer in de weg 'om de buurt vooruit te laten gaan, zonder het vreselijke drama te vergeten'.