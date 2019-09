Het ging er traditiegetrouw heftig aan toe bij de debatten over de Brexit in het Lagerhuis dinsdagavond. Zo heftig dat Michael Gove, Chancellor of the Duchy Lancaster in de regering van Boris Johnson, zijn boekje wat te buiten ging. Hij kreeg een ferme uitbrander van parlementsvoorzitter John Bercow, zoals u in de video hierboven ziet.

De Britse premier heeft het niet gemakkelijk sinds de zitting van dinsdag. Middenin zijn speech stapte het Conservatieve parlementslid Phillip Lee over naar de oppositie. Bekijk het moment in de video hieronder.