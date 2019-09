KBC Bank schrapt 1.400 banen in België

KBC Bank gaat de komende 3 jaar 1.400 banen schrappen in de hoofdzetel, ondersteunende diensten en kantoren. Er komt wel geen collectief ontslag. De bank rekent op een natuurlijke uitstroom.

De bank maakte de cijfers daarnet bekend via een persbericht en via een bijzondere ondernemingsraad. De afslanking start al deze maand en duurt tot eind 2022. De veranderingen betekenen concreet dat er in België een inkrimping komt van het personeelsbestand met 1.400 personeelsleden gespreid over het hoofdkantoor, ondersteunende functies en het kantorennetwerk. Van die 1.400 jobs verschuiven er 300 functies naar servicecentra in Brno (Tsjechië) en Varna (Bulgarije).

KBC zet ook contracten stop met 400 externe contractuelen. Het gaat voornamelijk om IT-functies en interims. Bij KBC werken in België 15.300 mensen, omgerekend naar voltijdse banen.

Volgens Johan Thijs, ceo van KBC Groep, komen de ingrepen er om KBC wendbaarder te maken en vlakker, met minder managementlagen. Daardoor zou de bank veel sneller nieuwe producten en diensten moeten kunnen in de markt zetten.

De herstructurering moet dus efficiëntiewinsten opleveren. De plannen zijn uitgewerkt in zogenaamde ‘blauwdrukken’ en houden in dat er verhuizingen van afdelingen, entiteiten en medewerkers komen. Daarbij is zowel sprake van plaatsen waar de tewerkstelling krimpt als waar er voltijdse functies bijkomen.

Opvallend is dat KBC Groep dit doet zonder dat er een collectief ontslag komt. In België verdwijnen wel 1.400 banen tussen nu en eind 2022, maar KBC rekent op een natuurlijke uitstroom. Die bedroeg de afgelopen jaren zo’n 500 jobs per jaar (op voltijdse basis).

Het kan nog maanden en zelfs jaren duren vooraleer de bijsturing tot in detail duidelijk wordt voor de individuele medewerkers. In veel gevallen moeten projecten, bijvoorbeeld automatisering, nog eerst worden uitgevoerd vooraleer de impact op individuele medewerkers duidelijk wordt.

Tsjechië

KBC startte overigens eerder dit jaar al een gelijkaardige ‘transformatie-oefening’ in Tsjechië. Dat hield onder meer de integratie van backoffice- en ondersteunende diensten en invoering van nieuwe technologieën zoals robots. Daar gingen in 12 maanden netto 400 jobs voor de bijl en zou dit komende drie jaar voortgaan tegen een tempo van 250 per jaar.

Ontvetting

KBC had op 16 mei ook al bekend gemaakt dat het zijn management ontvette. Het aantal algemeen directeuren werd van 300 naar 281 teruggebracht of een daling met 19. Zo’n 15 managers verlaten de groep.