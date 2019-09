Mike Pence bezoekt IJsland met strategische agenda

De Verenigde Staten willen de groeiende rol van Rusland en China in de regio counteren. Militaire investeringen en een uitbreiding van de handelsrelaties moeten daarbij helpen.

Na een bezoek aan Polen en Ierland komt de Amerikaanse vice-president Mike Pence vandaag in IJsland aan.

Volgens het Witte Huis zal Pence tijdens zijn bezoek focussen op het strategisch belang van het Noordpoolgebied, op de inspanningen van de NATO om Rusland te counteren en op de uitbreiding van wederzijdse handel en investeringen tussen IJsland en de VS.

Investering van 91 miljoen dollar

Eerder dit jaar deed ook Amerikaans buitenlandminister Mike Pompeo IJsland al aan in een poging de groeiende rol van Rusland en China in de regio te stoppen. De Amerikaanse interesse gaat hand in hand met militaire uitgaven voor een bedrag van 91 miljoen dollar in het gebied. De investeringen zouden zo’n 300 jobs creëren, niet mis voor een land met slechts 350.000 inwoners.

Sigurdur Hannesson, hoofd van de Federatie van IJslandse Industrieën, zegt dat ‘de geplande investeringen door het Amerikaanse leger en de NAVO een welkom tegenwicht vormen voor de economische terugval’ waarmee Ijsland momenteel kampt. Ook Asgeir Jonsson, de gouverneur van de IJslandse Centrale Bank, verwacht een ‘positief effect’ op de verouderde infrastructuur van het land.

Toch is niet iedereen onverdeeld gelukkig met de Amerikaanse hulp. Onder meer uit het kamp van de eco-socialistische Left-Green Movement (VG) klinkt protest tegen de militaire uitbouw. Voormalig minister Ogmundur Jonasson vindt de hele operatie alvast een ‘verschrikkelijk idee’. Volgens Jonasson zijn hogere defensie-uitgaven voor de VS een doel op zich, maar hebben ze ‘niets met vrede te maken’.

Veiligheid en natuurlijke rijkdommen

Na een decennium van zogenaamde stagnatie lijken de VS zich met de Trump administratie opnieuw in het Noordpoolgebied te gaan engageren. Anders dan onder Barack Obama, ligt de nadruk niet langer op het behoud van de omgeving, maar wel op veiligheid en exploitatie van onontgonnen natuurlijke rijkdommen en nieuwe handelsroutes.