Britse politie treft recordhoeveelheid heroïne aan op containerschip met eindbestemming Antwerpen

Een internationale samenwerking tussen België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk leidde tot inbeslagname van bijna 1,3 ton heroïne.

De Britse politie trof de drugs aan op een containerschip in de haven van Felixstowe. Ze zaten verborgen tussen handdoeken en badjassen, aldus het Britse Nationale Misdaadagentschap (NCA). De inbeslagname en verwijdering van de heroïne alleen al duurde bijna zes uur.

Volgens de Britten hebben de gevonden drugs een straatwaarde van ruim 130 miljoen euro. Het zou om de grootste drugsvangst ooit in Europa gaan.

De MV Gibraltar, het schip waarmee de smokkelaars voeren, was op 30 augustus het Britse Felixstowe binnengevaren en had Antwerpen als eindbestemming. Drugbendes hebben hun actieterrein de afgelopen jaren naar Antwerpen uitgebreid, onder meer aangespoord door strengere controles in de Nederlandse havens.

De container waarin de drugs verstopt zaten, werd na aankomst in de haven van Antwerpen zondag via wegtransport naar een opslagplaats in Rotterdam gebracht. De Nederlandse en Belgische politie pakten in Rotterdam vier mensen op die de container wilden uitladen.