Pentagon deblokkeert 3,6 miljard dollar voor bouw van muur aan grens met Mexico

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft dinsdag 3,6 miljard dollar vrijgemaakt om de bouw van een muur aan de grens met Mexico te financieren. Dat gebeurt op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump.

Om het bedrag op tafel te leggen, besliste het Pentagon de bouw en de modernisering van militaire gebouwen in de Verenigde Staten en in het buitenland ‘uit te stellen’. Volgens The Washington Post verklaarde defensieminister Mark T. Esper dat zo’n 127 projecten omwille van een noodsituatie ‘on hold’ worden gezet. Die noodsituatie impliceert concreet de bouw of reconstructie 175 mijl (280 kilometer) van de muur aan de grens met Mexico.

Trump riep medio februari de noodtoestand uit om zonder goedkeuring van het Congres de bouw van die grensmuur te financieren. De Amerikaanse congresleden weigerden daarvoor immers het nodige geld vrij te maken.

Campagnebelofte

De bouw van een muur aan de grens met Mexico was een belangrijke campagnebelofte van Trump. De Amerikaanse president wil harder optreden tegen illegale migratie, drugssmokkel en mensenhandel, maar stoot daarbij steeds weer op juridische hindernissen.

Dat Trump nu goedgekeurde militaire fondsen opgeeft om zijn ego te boosten en een muur te bouwen die door Mexico betaald zou worden, is volgens Chuck Schumer, leider van de democratische fractie in de Senaat, een slag in het gezicht van de Amerikaanse strijdkrachten.