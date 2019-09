Dries De Bondt wint criterium in Brasschaat en houdt daar een juweel aan over ter waarde van 20.000 euro

Dries De Bondt (Corendon-Circus) heeft dinsdag de ‘N8 van Brasschaat’, een criterium gespreid over een tijdrit, puntenrit en wegrit, op zijn naam geschreven. De Bondt haalde het voor de Fransman Florian Sénéchal en Timothy Dupont. Belgisch kampioen Tim Merlier werd vierde in de eindstand, voor Quinten Hermans. Aangezien De Bondt ook vorig jaar al won, is hij meteen ook de trotse eigenaar van een juweel ter waarde van 20.000 euro.

De zege in de eerste reeks, een tijdrit, ging naar Lars Boom. De Nederlander legde het 2,8 kilometer lange traject af in een tijd van 3’26”. Dries De Bondt strandde op de tweede plaats op enkele honderdsten van een seconde van de renner van Roompot-Charles. Timothy Dupont werd derde op 2”.

Daarna volgde een puntenkoers. Daarin toonde Timothy Dupont zich de sterkste van het pak. Dries De Bondt eindigde opnieuw op de dichtste ereplaats. De Fransman Florian Sénéchal werd derde.

Dries De Bondt. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Na deze twee opwarmertjes volgde het eigenlijke criterium over een uur. Daarin behaalde de Fransman Florian Sénéchal de zege. Dries De Bondt had aan zijn tweede plaats genoeg om eindlaureaat te worden van de N8 van Brasschaat. In de wegrit finishte Stijn Vandenbergh als derde, voor Tim Merlier en Timothy Dupont.

Juweel van 20.000 euro

De renner van Corendon-Circus won daardoor niet alleen het eindklassement en de daaraan verbonden 5000 euro maar mocht zich ook definitief eigenaar noemen van het mooie sieraad met diamant met een waarde van ruim twintigduizend euro.

Wie het kleinood twee keer won, mocht het definitief houden en daar was het De Bondt dan ook vooral op te doen.

UITSLAGEN

Tijdrit:

1. Lars Boom (Ned/Roompot-Charles) de 2,8 km in 3:26

2. Dries De Bondt

3. Timothy Dupont op 0:02

4. Quinten Hermans 0:03; 5. Florian Sénéchal (Fra); 6. Iljo Keisse 0:05; 7. Tim Merlier 0:08; 8. Jordi Van Dingenen; 9. Oliver Naesen 0:12; 10. Enzo Wouters.

Puntenkoers:

1. Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert)

2. Dries De Bondt

3. Florian Sénéchal (Fra)

4. Iljo Keisse; 5. Oliver Naesen; 6. Quinten Hermans; 7. Tim Merlier; 8. Corné van Kessel (Ned); 9. Lars Bom (Ned); 10. Timothy Stevens.

Wegrit:

1. Florian Sénéchal (Fra/Deceuninck-Quick Step) de 42 km in 52:48

2. Dries De Bondt

3 .Stijn Vandenbergh op 0:05

4. Tim Merlier 1:35; 5. Timothy Dupont; 6. Corné van Kessel (Ned) 1:39; 7. Quinten Hermans 1:43; 8. Iljo Keisse; 9. Enzo Wouters 1:44; 10. Lars Boom (Ned)

Eindstand N8 van Brasschaat:

1. Dries De Bondt (Corendon-Circus)

2. Florian Sénéchal (Fra)

3. Timothy Dupont

4. Tim Merlier; 5. Quinten Hermans; 6. Iljo Keisse; 7. Stijn Vandenbergh; 8. Lars Boom (Ned); 9. Corné van Kessel (Ned); 10. Oliver Naesen; 11. Enzo Wouters; 12. Jordi Van Dingenen; 13. Timothy Stevens; 14. Boy van Poppel (Ned); 15. Alfdan De Decker; 16. Dimitri Peyskens; 17. David Boucher; 18. Dennis Coenen; 19. Kenny Dehaes. (belga)