Toptransfers en megasommen: zijn gamers de nieuwe voetballers?

Superstergamer Ninja gaat samenwerken met Adidas. Dat raakte deze week bekend. Afgelopen zomer versierde hij ook al een megatransfer van Amazon naar Microsoft.

Nog deze zomer vond in New York het WK Fortnite plaats. In het Arthur Ashe Stadion was dat, hetzelfde stadion van de US Open, één van de hoogmissen van het tennis. Zijn gamers de nieuwe voetballers? Technologiejournalist en gamekenner Dominique Deckmyn vertelt.

Credits

Journalist Dominique Deckmyn | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Anna Korterink, Wouter Van Driessche | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink, Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.