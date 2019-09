Brits premier Boris Johnson is zijn meerderheid in het Lagerhuis kwijt en er ligt dinsdagavond een belangrijke stemming voor die een harde Brexit moet vermijden. Buitenlandjournalist Dominique Minten legt in de video hierboven vanuit Londen uit hoe de kaarten liggen.

De overstap van Phillip Lee naar de oppositie was bijzonder pijnlijk voor Boris Johnson. Bekijk het moment in de video hieronder.