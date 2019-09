De partij van premier Boris Johnson verliest Phillip Lee aan de Lib Dems, de Britse liberale partij. De reden voor zijn overstap is onvrede over de ‘agressieve manier waarop de conservatieve regering de Brexit nastreeft’. Johnson verliest zo zijn ‘meerderheid’, die hij enkel had met gedoogsteun van de DUP.

Het vertrek van Phillip Lee is niet onbelangrijk. Johnson had in het Britse Lagerhuis maar een meerderheid van één zetel, tenminste met de gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP. Zelfs die is hij dus kwijt nu.

Maar het is ook opnieuw een duidelijk signaal van een ‘rebellerend parlementslid’ van zijn partij. Hij vertrekt immers uit onvrede met hoe Johnson de Brexit aanpakt. Straks, rond 23.00 uur stemt het parlement over een belangrijke motie van de oppositie. Die moet Johnson dwingen om uitstel voor de Brexit te vragen tot 31 januari 2020.

Mogelijk stemmen 17 Conservatieven mee met voor de wet, ingediend door een Labour-parlementslid.

Wat zou dat betekenen?

Er wordt vanavond enkel gestemd over de vraag óf de wet in aanmerking komt. Zo ja, dan wordt de echte stemming woensdag al verwacht. Een ultieme poging van het parlement dus om een harde Brexit te voorkomen.

Als de motie een meerderheid vindt, dreigt Johnson ermee vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Op 14 oktober al, enkele dagen voor een belangrijk top met de EU over de Brexit. Johnson is ervan overtuigd dat hij bij de verkiezingen opnieuw een meerderheid zal verwerven in het parlement, en zo sterker zal staan in de onderhandelingen over een Brexit-deal met de EU.

'Wet van overgave'

Johnson waarschuwde vanmiddag in het Lagerhuis voor de stemming van vanavond. 'Als de wet gestemd wordt, dan word ik gedwongen om een alweer nutteloze verlenging te vragen in Brussel. Het zou elke kans op onderhandelingen over de deal in de kiem smoren. Dit is de 'wet van overgave' van Jeremy Corbyn (de leider van Labour, red.) Ik zal nooit de controle over de onderhandelingen uit handen laten geven. We kunnen een deal vinden, we kunnen de backstop verwijderen. Maar zolang dit huis zulke wetten voorstelt, is er geen kans op succes bij de onderhandelingen.'

In de video hieronder legt buitenlandjournalist Dominique Minten vanuit Londen uit hoe de kaarten liggen.