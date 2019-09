Een glas Jupiler? Dat is dan drie euro

Van gemiddeld 2,30 à 2,40 euro per pintje stijgt de prijs naar 3,10 à 3,20 euro per pintje. Dat zeggen de Gentse café-uitbaters nu Jupiler de bierglazen 5 cl groter heeft gemaakt.

Cafébazen worden gedwongen door brouwer AB InBev om Jupiler te schenken in bierglazen van 30 centiliter. De traditionele glazen van 25 cl zijn immers niet meer te verkrijgen. Dat zeggen verscheidene café-uitbaters.

De brouwer ontkent. ‘Het is de consument die beslist’, klinkt het bij AB InBev.

Het begon als een reclamestunt

Begin deze zomer lanceerde het bedrijf een promotieactie in cafés. Klanten die een Jupiler in een glas van 25 centiliter bestelden, kregen voor dezelfde prijs een glas van 30 centiliter.

Na afloop van de vakantie maakte AB InBev bekend dat het pintje van 30 cl behouden blijft. De promotieprijs verdwijnt wel, en er geldt opnieuw de prijs van een vat bier van voor de zomer.

‘Een vergiftigd geschenk’, zo reageren de Gentse Tappers, de vzw die alle café-uitbaters van de Overpoortstraat in Gent - een bekende studentenbuurt - verenigt. Volgens de uitbaters worden ze verplicht om te kiezen voor glazen van 30 cl, omdat de klassieke glazen van 25 cl niet meer beschikbaar zijn.

Op die manier, aldus de Gentse Tappers, worden ze gedwongen om de prijs te verhogen met 30 procent: van gemiddeld 2,30 à 2,40 euro per pintje naar 3,10 à 3,20 euro per pintje. Dat zorgt voor een concurrentieel nadeel tegenover cafés waar wel nog bier wordt geschonken van 25 cl. ‘Bovendien vraagt de klant niet naar pintjes van 30 cl, zeker niet als er meer voor moet worden betaald’, aldus Tim Joiris, voorzitter van de Gentse Tappers. De cafébazen vinden bovendien dat pinten van 30 cl aanzetten tot onverantwoord alcoholgebruik. ‘Het is AB InBev gewoon om grotere volumes te doen’, vindt Joiris.

InBev ontkent Prijsverhoging

De brouwer ontkent dat het puur om hogere volumes gaat en dat er geen glazen van 25 cl beschikbaar meer zijn. Wel is het zo, aldus woordvoerster Laure Stuyck, dat het bedrijf een nieuwe glazenproducent heeft en dat die zich zal focussen op de glazen van 30 cl. Maar er is nog een grote stock aan glazen van 25 cl, verzekert het bedrijf. ‘En als blijkt dat de consument glazen van 25 cl verkiest, zullen we dat zeker bekijken’, aldus nog de woordvoerster. ‘De consument beslist.’

Een bevraging heeft wel aangetoond dat zowel de consument als de café-uitbaters positief staan tegenover de glazen van 30 cl, klinkt het bij de brouwer.