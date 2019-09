Pech voor Edward Theuns in de individuele tijdrit in de Vuelta van dinsdag. Onze landgenoot van Trek-Segafredo kwam twee kilometer voor de finish zwaar ten val. Een gehavende Theuns haalde wel nog de meet, maar er wordt gevreesd voor een breuk in het linkersleutelbeen. Hij werd meteen na aankomst meegenomen door de ambulance. In het ziekenhuis zal een radiografie volgen.