KBC maakt morgen herstructurering bekend

KBC Bank start morgenochtend om 7u45 een bijzondere ondernemingsraad. KBC zei al in mei dat het met een optimalisatie-oefening bezig is. Over de omvang van de operatie is het gissen.

Het feit dat KBC al om 7u45 de vakbonden bij zich roept voor een bijzondere ondernemingsraad, stemt niet alle vakbonden gerust. ‘Ik denk niet dat het een fait divers zal zijn’, luidt het. Binnen de bank is er al maanden ongerustheid over een optimalisatie-oefening die bezig is.

In een eerste fase werd het mes gezet in het aantal managers in de overkoepelende diensten met als doel er managementlagen van tussenuit te halen. De impact daarvan was in aantal mensen beperkt. Morgen maakt KBC het tweede deel van die oefening bekend. De top 40 van de bank kreeg de vraag om in zijn afdelingen te kijken hoe de operationele wendbaarheid en efficiëntie verbeterd kan worden. Hoe moeten de onderliggende teams verder georganiseerd worden? Met wie gaan we door en met wie niet?

De oefening heeft te maken met twee bewegingen in de banksector. Er is de structurele wijziging in de banksector waar er kortere en snellere beslissingslijnen moeten komen om (digitale) concurrenten een antwoord te kunnen bieden. Johan Thijs, ceo van KBC Groep, wil dat de bankverzekeraar even wendbaar is als een Google en dat klanten die online een vraag stellen, zo snel mogelijk geholpen worden. Digitale klanten zijn notoir ongeduldig. Liefst willen ze onmiddellijk weten waar ze aan toe zijn. En dat wringt met een logge bank met veel beslissingsniveaus en zware structuren.

Banken worden ook nog eens geconfronteerd met druk op hun inkomsten door de lage rente en vooral vlakke rentecurve. Een bank verdient geld door spaargeld aan te trekken en dat uit te lenen tegen een hogere tarief op langere termijn.

Johan Thijs wees er eerder al op dat door de beslissing van de ECB de rente langer laag te houden, het inkomstenmodel van KBC onder druk ging komen. Met name de ambities inzake de beoogde cost-income-ratio (hoeveel kosten zijn er per 100 euro inkomsten) zouden voor een stukje gelost moeten worden.

Binnen KBC gaat men ervan uit dat de bank trouw blijft aan zijn strategie om geleidelijk bij te sturen. ‘Ik geloof niet dat er een ING-schok op komst is. Dat is niet de stijl. En als men het nu toch zou doen, dan moeten we daar onze conclusies uit trekken’, zegt een vakbondsman.

In maart dit jaar zei ook al BNP Paribas Fortis dat het de komende drie jaar heel wat jobs gaat schrappen. BNP Paribas Fortis sprak over het verdwijnen van 2.200 banen in drie jaar tijd. Een groot deel daarvan heeft te maken met een omvangrijke krimp van het kantorennet.