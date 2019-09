Werken in een financieel zenuwknooppunt: zij doen het hart van de economie sneller slaan

Ieder van ons is verbonden aan een commerciële bank. De merknamen van de grootbanken kennen we allemaal. Euronext en de Nationale Bank staan minder vaak in de kijker, maar ze moeten zorgen voor zowel impulsen als stabiliteit voor onze economie. Je moet alvast niet naar Londen of Frankfurt voor een financiële job met een grote maatschappelijke impact. In Brussel kan het ook. “Wij werken hier op Champions League-niveau.”

Katrien Baetens werkt al meer dan tien jaar in Brussel bij de Nationale Bank van België. Ze koopt en verkoopt valuta’s, volgt marktevoluties op en voert mee het monetaire beleid uit. Zo helpt ze de hoofddoelstelling van de Europese Centrale Bank te bereiken: prijsstabiliteit. “Mijn impact op het monetaire beleid en de gunstige maatschappelijke gevolgen ervan, zijn één van de redenen om bij de Nationale Bank van België te werken”, vertelt ze.

De functie van Benoît Van den Hove is dan weer een soort van motor voor de economie. Benoît werkt als ‘Hoofd Noteringen’ bij Euronext, de Beurs van Brussel. Hij helpt bedrijven een beursnotering te realiseren. Daarmee zit hij in het hart van de financiële markten. “Ik geef de genoteerde bedrijven informatie over de investeerders die actief hun aandeel verhandelen. Zo versterken ze hun investeerdersbasis en vergroten ze de handel op hun aandeel”, legt hij uit. “Ik verzorg ook het contact met bedrijven die op zoek zijn naar een notering op Euronext. Mijn functie is uniek. Ze speelt een belangrijke rol van betekenis in de groei van de economie en het leven van de ondernemers.”

Carrièrekeuze

Katrien en Benoît konden kiezen voor een carrière in een klassieke consumentenbank of een vermogensbank. Maar dat doen ze niet. “Een centrale bank heeft geen commerciële ingesteldheid en behartigt het algemeen belang. De bedrijfscultuur is minder concurrentieel. Dat zijn voor mij belangrijke drijfveren”, stelt ze. “De bijdrage aan de uitvoering van het monetair beleid en een job met een maatschappelijke rol schenken me veel voldoening. Bovendien is er aandacht voor een gezonde balans tussen werk en privé. Ik werk bijvoorbeeld 90 procent en kan sporten tijdens de middagpauze”, haalt Katrien aan.

Benoît vult aan: “In mijn functie ben ik neutraal. Euronext is een centraal platform voor iedere speler op de financiële markt. Ik kan op een onafhankelijke manier inzichten verschaffen en praten met verschillende spelers, zoals banken, zakenadvocaten, bedrijven en de financiële regulator.”

