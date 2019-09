Jonathan Borlée out voor rest seizoen, domper voor Belgian Tornados op WK: “Maar we geloven nog altijd in finale”

Het moest een moment worden waarop de drie Borlées, Kevin, Jonathan en Dylan, vol goede moed zouden vertellen over hun laatste kans om een WK-ticket te pakken voor de individuele 400m, komende vrijdag op de Memorial Van Damme. Kevin en Dylan wandelden het Crown Plaza-hotel binnen, maar niet Jonathan. Hij blesseerde zich op training. Het verdict: out voor de Memorial, out voor de rest van het seizoen – en dus de belangrijkste atletiekafspraak van dit seizoen, het WK eind september in Doha.

Even later kwam Jonathan binnen, voor de presentatie van hun nieuwste boek. Jonathan: “Ik voelde het aan mijn hamstrings tijdens een test op 400 meter. Misschien is er nog een sprankje hoop, dat wordt pas duidelijk na 48 uur, maar al mijn ervaring zegt dat het een scheur is, en dan is het seizoen voorbij.”

Jonathan gaf vorig jaar ook al forfait voor de Memorial, maar nu is de timing heel anders. Altijd valt de Memorial na een groot kampioenschap, nu is het de opbouw naar het WK. Jammer genoeg worden de Borlées de voorbije jaren geregeld geplaagd door blessures. Jonathan: “Misschien is het de tol van jarenlang trainen, wie weet. Misschien is dat de verklaring.”

Kevin: “Ik ben bijna 32 jaar, heb zoveel jaren 400-meterwedstrijden in de benen. Maar ik geloof er nog altijd in. Ik heb van in het begin van mijn carrière nooit de moed laten zakken, ook nu nog altijd niet.”

Belgian Tornados

Kevin vindt stilaan de goede vorm terug, na een seizoen waarin hij ook werd geplaagd door blessures waardoor hij tot eind juli geen looptrainingen kon afwerken. Ook met Dylan gaat het elke wedstrijd vooruit. De afwezigheid van Jonathan is wel een domper voor de Belgian Tornados. Dylan: “Hij is niet enkel onze broer maar ook een basisloper.” Kevin: “Maar zonder Jonathan kunnen we ook de finale behalen met de 4x400m in Doha, zeker weten.” Dylan: “Het wordt moeilijker voor medaille, dat geef ik toe, maar we blijven een goede ploeg hebben.”

Met Kevin en Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Julien Watrin en Robin Vanderbemden hebben de Tornados nog altijd een ploeg die finales kan halen, al valt een stuk ervaring wel weg. Memorialorganisator Cédric Van Branteghem, voormalig 400-metertopper en jarenlang kapitein van de Belgian Tornados: “Er zijn sterke jongeren, ze moeten focussen op de sterke vijf lopers die ze nog altijd hebben.”

Jonathan: “Ik ben ervan overtuigd dat ze de finale halen en zich zo kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. En wie weet ik dit geen slechte zaak voor mij, dan kan ik frisser aan het olympische jaar beginnen. Ik hou van een uitdaging, wat die ook is.”