Nocturnes Brusselse musea worden op gang getrapt op Grote Markt

In totaal nemen 72 musea dit jaar deel aan de Brussels Museum Nocturnes, waarbij musea dit najaar op donderdagavond de deuren openhouden tot 22 uur.

Elke donderdagavond zorgen de Brussels Museum Nocturnes ervoor dat een handvol Brusselse musea uitzonderlijk de deuren later open houden. Naast de klassieke tentoonstelling valt er die avond dan ook heel wat meer te beleven: workshops, rondleidingen en programma’s op kindermaat zorgen voor een culturele ontdekkingsreis op plekken die anders wat minder toegankelijk lijken.

De aftrap wordt dit jaar gegeven op de Grote Markt in Brussel. Het Broodhuis, het Mode en Kant Museum en de GardeRobe Manneken-Pis, drie musea die zich op of rond de Grote Markt bevinden, zijn op 19 september van 17 tot 22 uur gratis te bezoeken. Diezelfde avond zijn er ook verschillende rondleidingen in het Nederlands, Frans of Engels over onder meer Manneken Pis, het bombardement van de Brussel in 1695 of de creaties van modeontwerpster Carine Gilson.

Om het publiek al warm te maken voor de volgende donderdagen wordt er ook een Museum Markt opgetrokken op de Grote Markt. Aan de verschillende kraampjes kunnen de cultuurliefhebbers er al de seizoensprogrammering van de deelnemende musea ontdekken. Ook op de website is die informatie reeds terug te vinden.