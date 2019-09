Het laatste seizoen van 'Game of thrones' werd met gemengde reacties onthaald. Een van de meest 'memorabele' momenten is daarom de koffiebeker die in beeld stond. De makers van de serie hebben vier maanden na de feiten op het incident gereageerd.

David Benioff en D.B. Weis waren te gast in een Japans televisieprogramma en kregen de vraag hoe de beker in hun hitserie kon kruipen. Ze reageerden eerst met een grapje: 'Bij Perzische tapijten is het de traditie om een klein foutje te maken, omdat enkel God alles perfect kan doen. Daarom plaatsten we de koffiebeker daar. Het was een bewust bewijs van onze imperfecties.'

Daarna verklaarden ze dat de fout wel heel gênant was en dat er niet om gelachen werd. 'We concentreerden ons zo hard op Daenerys en Jon Snow dat we de koffiebeker in het midden van de tafel niet zagen.' Uiteindelijk zien beide heren er wel de grap van in.

Volgens Sophie Turner, die Sansa Stark speelt, was het Kit 'Jon Snow' Harington die verantwoordelijk was voor de koffiebeker en hem niet had opgeruimd.

Over de waterflesjes in de laatste aflevering werd niets gezegd.