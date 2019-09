Van Horebeek, Geerts en Strijbos verdedigen Belgische kleuren tijdens Motorcross der Naties in Assen

De Internationale Motorsportfederatie (FIM) heeft dinsdag de selecties voor de Motorcross der Naties, op 28 en 29 september in het Nederlandse Assen, geofficialiseerd. Voor België selecteerde bondscoach Johan Boonen Jeremy Van Horebeek (Honda) in de MXGP-klasse, Jago Geerts (Yamaha) in de MX2 en Kevin Strijbos (Yamaha) in de Open-categorie.

Boonen kon bij zijn selectie geen beroep doen op Clement Desalle (beenbreuk) en Julien Lieber (elleboogbreuk). Vorig jaar werd ons land met Desalle, Geerts en Van Horebeek nog vierde.

Frankrijk won de laatste vijf edities van de Motorcross der Naties. Vorig jaar was Nederland tweede met het trio Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen. Datzelfde drietal start ook dit jaar, inclusief goudhaantje Herlings die bijna het hele seizoen miste door blessureleed. De wereldkampioen MXGP van vorig jaar vierde vorige week zijn wederoptreden in de GP van Zweden.

Voor de Verenigde Staten en bondscoach Roger De Coster starten Jason Anderson, Justin Cooper en Zach Osborne. Voor Frankrijk nemen Gautier Paulin, Tom Vialle (die ten opzichte van vorig jaar Dylan Ferrandis vervangt) en Jordi Tixier deel. Romain Febvre is afwezig. Hij blesseerde zich in Zweden andermaal.

De Sloveense wereldkampioen in de MXGP, Tim Gajser, trekt met landgenoten Jan Pancar en Pieter Irt naar de Motorcross der Naties. Jorge Prado, wereldkampioen in de MX2, krijgt bij Spanje het gezelschap van Iker Larranaga en Carlos Campano.

Er resten de rijders in het WK nog twee manches, zondag in Turkije en op 15 september de afsluiter in China.