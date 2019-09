Braziliaanse president mist top over Amazone door operatie

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft om medische redenen afgezegd voor een regionale top over het Amazonegebied. Die top van de landen in het Amazonegebied heeft vrijdag plaats in de Colombiaanse stad Leticia, bij het drielandenpunt met Peru en Brazilië.

Bolsonaro wordt zondag opnieuw geopereerd, en wel aan een hernia die is ontstaan na zijn vorige operaties. Het gaat al om de vierde ingreep sinds Bolsonaro tijdens de verkiezingscampagne op 6 september vorig jaar in de buik werd gestoken met een mes.

‘De president moet vanaf vrijdag een vloeibaar dieet volgen, ter voorbereiding van een chirurgische ingreep twee dagen later. Dat maakt zijn reis nagenoeg onmogelijk’, zegt zijn woordvoerder, Oravio Rego Barros.

Volgens zijn dokters moet Bolsonaro, een voormalige legercommandant, na de operatie tien dagen uitrusten. Brazilië zal een vervanger sturen of vragen dat de top wordt uitgesteld, voegde hij er nog aan toe. Wel is de Braziliaanse president vastberaden om eind september af te reizen naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, om daar zijn controversiële bosbeleid te verdedigen. ‘Of het nu in een rolstoel of op een brancard is, ik zal naar de VN gaan omdat ik over het Amazonewoud wil spreken’, zei Bolsonaro maandag tegen journalisten.

De Braziliaanse president krijgt zowel nationaal als internationaal veel kritiek over zijn aanpak van de bosbranden die de Amazoneregio al wekenlang teisteren. Sinds hij president werd, is het budget voor milieubeleid gedecimeerd met 95 procent. Andere landen die hierom kritiek uitten op Bolsonaro, zoals Duitsland en Noorwegen onlangs deden, beval hij ‘zich te moeien met hun eigen zaken’.