De Britse popster Ellie Goulding is afgelopen zaterdag getrouwd met haar vriend, kunsthandelaar Caspar Jopling. Ze gaf haar jawoord in een jurk van luxemerk Chloé die ze samen met creatief directeur Natacha Ramsay-Levi heeft ontworpen. ‘We werkten aan een collage met de focus op het Victoriaanse tijdperk. Die gebruikten we als inspiratie. We hielden ook rekening met de locatie: de jurk moest perfect passen bij de stijl van de historische kathedraal van York, waar de ceremonie plaatsvond’, vertelde de ontwerpster aan Vogue.