Chocolate University uit Brugge: professoren in chocolade

Doceren aan de Chocolate University. Voor de chocoladeliefhebbers onder ons klinkt het als een droomjob. Of dat ook zo is? Dominique Persoone en Michel Eyckermann, allebei professor aan de Chocolate University, vertellen hoe hun zoetste dromen werkelijkheid werden.

Drie jaar geleden opende de Chocolate University haar deuren in Brugge. 'Toen ik de vraag kreeg of ik aan de Chocolate University wilde lesgeven, heb ik niet lang moeten nadenken. Ik hou ervan kennis te delen' , zegt Dominique Persoone.

The Chocolate University is een initiatief van Syntra en Puratos om cursussen voor chocolatiers in te richten. Op hun website vinden we een tiental professoren terug, onder wie dus Dominique Persoone en Michel Eyckerman. Deze zomer organiseerde The Chocolate University een masterclass van één week voor professionelen. Kostprijs was 2.500 euro, maar daar zaten wel alle materialen, maaltijden en accommodatie bij inbegrepen.

Hele wereld naar Brugge

De cursisten komen van over de hele wereld. Van België, Amerika, het Midden-Oosten tot Azië. “Ze komen naar onze vijfdaagse cursus, omdat ze zich verder willen verdiepen in hun passie voor chocolade. En omdat ze mee willen zijn met de nieuwste trends”, zegt Persoone.

De tijd dat chocolade bonbons enkel in de typische bruine en witte kleuren verkrijgbaar waren, is voorbij. 'Pralines in frisse kleuren zoals roze en turkoois zijn helemaal in. Ook de nieuwe, hippe vormen waarin chocolade gegoten wordt, zijn hot. Er wordt de laatste tijd heel wat geëxperimenteerd met smaken. Chocolade met een citrussmaakje is bijvoorbeeld een topper.'

Lees verder...

>

>

>