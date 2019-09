Tabakssector vecht ‘effectloze’ neutrale pakjes aan

Tabaksgigant British American Tobacco trekt naar de Raad van State tegen de invoering van het neutrale sigarettenpakje. Het argument? De maatregel doet niet minder roken.

Vanaf 1 januari ­mogen rookwaren alleen nog in een neutrale verpakking worden verkocht, besliste minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Zo’n neutraal pakje is groenbruin gekleurd en mag niet de bekende logo’s bevatten. Het merk en de hoeveelheid mogen alleen in een neutraal letter­type worden vermeld.

Maar British American Tobacco (BAT), de op één na belangrijkste speler in ons land, trekt nu naar de Raad van State om de ­regeringsbeslissing te laten schorsen. ‘Want het is niet de taak van de overheid om maatregelen in te voeren die geen enkel effect hebben’, zegt woordvoerder Filip Buntinx. ‘Er is geen enkele wetenschappelijke studie die bewijst dat door neutrale pakjes mensen minder zouden roken.’

Ergernis bij verkopers en klanten

De neutrale pakjes zouden volgens de tabaksfabrikant alleen maar ergernis creëren, ‘bij ver­kopers, die tussen al die groenbruine pakjes naar dat sigarettenmerk moeten zoeken dat de klant vraagt. En bij klanten, die soms het verkeerde pakje zullen krijgen, omdat de verkoper zich vergist.’ Nog volgens Buntinx zou zijn bedrijf de beslissing niet aanvechten, ‘als duidelijk is dat die de volksgezondheid ten goede komt.’

Minister De Block is ‘niet onder de indruk. We zijn overtuigd van deze maatregel en zetten door.’ Ook de Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat de tabaks­fabrikant bot vangt. ‘Verschillende internationale studies tonen aan dat zo’n neutraal pakje wel ­degelijk een effect heeft’, zegt ­Suzanne Gabriëls, experte tabakspreventie. ‘Het is aangetoond dat jongeren zo’n pakje minder aantrekkelijk vinden, waardoor er minder beginnen te roken. Het neutrale pakje leidt ook tot een betere visibiliteit van de verplichte gezondheidswaarschuwingen.’

De Stichting tegen Kanker is er gerust op dat het neutrale pakje overeind blijft. ‘In de meeste landen waar het is ingevoerd, heeft de tabaksindustrie dit met alle mogelijke middelen proberen ­tegen te houden. Telkens tevergeefs.’ Het neutrale pakje ligt ­onder meer al in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Ierland, Australië en Nieuw-Zeeland in de rekken.