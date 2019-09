Kwart meer klachten over De Lijn

De klantendienst van de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 52.528 klachten ontvangen. Dat is een kwart meer dan in 2017, schrijft De Tijd.

Eén op de vier klachten handelde over de stiptheid van de trams en bussen, blijkt uit het duurzaamheidsverslag en het klachtenrapport van De Lijn. Vooral het groeiende aantal afgeschafte ritten zat de reiziger hoog. De klantendienst kreeg daarover bijna 8.000 klachten, een derde meer dan in 2017. Ook trams en bussen die te laat of te vroeg aan de halte komen, leidden tot ergernis.

Een derde van de klachten ging over de service van de chauffeurs. Er liepen meer dan 4.000 opmerkingen binnen over bussen en trams die niet stoppen aan een halte waar reizigers staan te wachten. Ook het onveilige rijgedrag van chauffeurs en conflicten met klanten of andere weggebruikers leverden duizenden klachten op.

Een vijfde van de reizigersklachten ging over de vervoerbewijzen, drie keer meer dan in 2017. De Lijn wijt die sterke groei aan de omschakeling van 500.000 abonnementen op een MOBIB-kaart en aan de introductie van de m-Card en de m-Daypass. Die twee digitale vervoerbewijzen kregen af te rekenen met een reeks kinderziektes, die intussen zijn bestreden. Daarom verwacht het bedrijf dit jaar een pak minder klachten over vervoerbewijzen.