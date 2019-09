Bezoekerscijfers van het Atomium zitten in de lift

Het Atomium heeft dit jaar al vijftien procent meer bezoekers gelokt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de directie van de Brusselse trekpleister. Augustus was met 88.742 bezoekers de op een na beste maand sinds de heropening in 2006.

Dit jaar bezochten al 452.001 mensen het Atomium. Als het zo goed blijft gaan, zou dit jaar het beste kunnen worden na 2008 (662.140 bezoekers) en 2006 (653.297), toen de constructie na een renovatie van twee jaar weer open ging. Volgens Julie Almau Gonzalez, adjunct-directrice van het Atomium, volgt de attractie de vooruitgang van de hoofdstad als bestemming. 'Het is een goed jaar voor Brussel', zegt ze.

Een derde van de bezoekers dit jaar waren Belgen. De buitenlandse toeristen kwamen voornamelijk uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Vooral Duitsers en Amerikanen bleven weg na de aanslagen van 2016 in Zaventem en Maalbeek.