AS Roma leent Henrikh Mkhitaryan van Arsenal

De Armeense international Henrikh Mkhitaryan draagt dit seizoen het shirt van AS Roma. Hij komt op huurbasis over van Arsenal.

De Italianen betalen voor de 30-jarige aanvallende middenvelder een huurbedrag van 3 miljoen euro.

Mkhitaryan brengt heel wat ervaring mee naar de Giallorossi. Hij speelde voor onder meer Manchester United, Borussia Dortmund en Shakhtar Donetsk.

“Dit is voor mij een uitgelezen kans om een nieuw hoofdstuk te schrijven, bij een prachtige club”, zegt de 84-voudig international (27 goals). “Ik weet wat er in deze club leeft en ik ben er zeker van dat we samen mooie dingen kunnen bereiken.”