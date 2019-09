US OPEN. Titelverdedigster Osaka sneuvelt in achtste finales en verliest eerste plaats WTA-ranking

Naomi Osaka zal zichzelf niet opvolgen als winnares van de US Open. De Japanse verloor maandag in de achtste finales van de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 12). Ze speelt tevens haar eerste plaats kwijt aan de Australische Ashleigh Barty, die maandag opnieuw de WTA-ranking zal aanvoeren.

Na 1 uur en 26 minuten stond de 7-5, 6-4 eindstand op het scorebord van het Arthur Ashe Stadium in New York.

Osaka versloeg vorig jaar in New York Serena Williams na een memorabele finale waarin de Amerikaanse stevig in de clinch ging met de umpire. Voor Osaka was het haar eerste grandslamtitel. Daarna volgde meteen een tweede titel op de Australian Open.

Osaka had in New York door haar titel heel wat punten te verdedigen. Ze verliest haar eerste plek op de ranking aan Ashleigh Barty. Ook de Australische sneuvelde, net als in 2018, in de achtste finales.

Belinda Bencic haalt net als in 2014 de laatste acht op de US Open. Ze speelt om een plek in de halve finales tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 23). Die wipte de Duitse Julia Goerges (WTA 30) met 6-7 (5/7), 7-5 en 6-3. Voor Vekic wordt het haar eerste kwartfinale op een grandslam. (belga)