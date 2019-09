100 dagen formatie, 100 dagen geruchten. Hoe scheid je feit van fictie?

100 dagen al zijn politici aan het onderhandelen. En daarover doen al even lang allerlei geruchten de ronde, en wilde speculaties, en grote theorieën en andere hersenspinsels.

De 100 dagen na verkiezingen zijn vaak interessanter dan de 100 dagen ervoor. Zeker in het eindeloos complexe land dat België heeft. Partijen moeten bekomen – soms van de roes, veel vaker van de kater. En intussen moeten ze vier regeringen vormen: Vlaams, Waals, Brussels en federaal. In theorie speelt dat zich dat allemaal achter gesloten deuren af. Maar in de praktijk zijn er lekken, en circuleren er allerhande geruchten, speculaties, hersenspinsels, theorieën en roddels. Véél roddels. Hoe breng je verslag uit over dat schimmenspel? En hoe achterhaal je wat er werkelijk gaande is? Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos vertelt. ‘Soms heft het ene gerucht gewoon het andere op.’

