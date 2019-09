Johnson: ‘Ik wil geen verkiezingen, jullie willen geen verkiezingen’

De Britse premier Boris Johnson heeft gezeged dat hij ‘geen verkiezingen wil’ maar tegelijk voerde hij wel de druk op het parlement op door op te roepen om niet voor het voorstel van Labour-leider Jeremy Corbyn te stemmen.

Vervroegde verkiezingen, zoals werd gesuggereerd door de Britse media, komen er voorlopig niet, zo heeft Boris Johnson maandagavond duidelijk gesteld, nadat hij zijn regering en alle Conservatieve parlementsleden had bijeengeroepen in Downing Street.

Als het Britse parlement deze week wetgeving goedkeurt die Johnson tot nieuw uitstel van de Brexit verplicht, dan zou de premier dat parlement vragen om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, zo werd gespeculeerd door de media. Dat heeft Johnson nu ontkracht.

‘Vijf weken geleden zei ik hier dat deze regering niet zou talmen om de Brexit te organiseren. We hebben een ambitieus regeringsplan, dat we nu aan het uitvoeren zijn. Om deze agenda door te drukken, hebben we een Queen’s Speech nodig in oktober.’

