Giro-winnaar Carapaz tekent voor drie jaar bij Team Ineos

De Ecuadoraan Richard Carapaz (26) rijdt de volgende drie seizoenen voor Team Ineos. De winnaar van de Ronde van Italië verlaat Movistar.

“Dit is voor mij een uitgelezen kans om mijn ontwikkeling verder te zetten en te groeien als renner”, zegt Carapaz maandag op de website van zijn toekomstige werkgever. “Ik ken al heel wat jongens in het team en ik kijk er erg naar uit met iedereen binnen Ineos samen te werken. Ik ben er zeker van dat ik mijn plaats zal vinden in de groep en mijn volledige potentieel de volgende jaren zal kunnen ontplooien. Ik wil voor Ineos grote triomfen vieren.”

Carapaz won begin juni de Giro en werd zo de eerste Ecuadoraan met een grote ronde op de erelijst. Hij is bezig aan zijn vierde seizoen bij Movistar. “Carapaz is uiteraard een fantastisch klimmer maar in de Giro toonde hij ook zijn enorme veelzijdigheid”, zegt Ineos-teambaas Dave Brailsford. “Hij is nog relatief jong en ik ben ervan overtuigd dat hij zich nog meer zal ontwikkelen bij Ineos.”

In de Britse topploeg wordt Carapaz teamgenoot van Tourwinnaars Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome. (belga)