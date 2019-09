Antwerp stelt Steven Defour officieel voor samen met Benson en Gano, ook komst Wesley Hoedt afgerond

Antwerp heeft zich op de slotdag van de zomermercato versterkt met gewezen Rode Duivel Steven Defour, Manuel Benson, Zinho Gano en de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt.

Steven Defour (31) tekende voor één jaar en komt transfervrij over van Burnley. De middenvelder speelt met het nummer 16 en was transfervrij nadat zijn contract bij Burnley werd ontbonden.

Defour: “Carrière afsluiten in Mechelen kan nog altijd”

“Antwerp toonde in januari al interesse en zei toen: wij blijven geïnteresseerd, wat er ook gebeurt”, vertelde Defour bij de voorstelling. “Ik heb deze zomer geregeld nog telefoontjes gekregen van Luciano D’Onofrio, maar dat was meestal heel algemeen, om te horen hoe het ging. Burnley had nooit de intentie om mij te verkopen. Tot we nu, op het einde van de mercato, beslisten om toch afscheid te nemen. Dit was het juiste moment om naar België terug te keren.”

“Ik weet dat veel fans van KV Mechelen hadden gehoopt of gedroomd dat ik naar daar zou gaan, maar Antwerp speelde nu gewoon snel op de bal. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn carrière in Mechelen zou afsluiten, maar dat kan nog altijd. Mijn carrière is hopelijk nog lang niet gedaan. (glimlacht) Ik hoop nu snel te kunnen spelen. Ik had bij Burnley de trainingen al hervat, dus ik ben fit. Ik weet dat we volgende week al tegen Anderlecht spelen, maar een datum om mijn comeback te maken heb ik nog niet in m’n hoofd.”

Foto: BELGA

Steven Defour voetbalde sinds augustus 2016 voor Burnley. Hij speelde er 51 wedstrijden in de Premier League. Vorig seizoen kwam hij door heel wat blessureleed slechts negen keer in actie. Defour genoot zijn opleiding bij KV Mechelen en KRC Genk, waar hij in 2004 in het eerste elftal kwam. Nadien verdedigde de Gouden Schoen van 2007 de kleuren van Standard (2006-2011), Porto (2011-2014) en RSC Anderlecht (2014-2016). Vorig jaar in mei kondigde de middenvelder zijn afscheid als international aan. Defour speelde 52 keer voor de Rode Duivels (twee doelpunten).

Benson Manuel: “Het voelt goed om de recordtransfer te zijn”

Manuel Benson (22) zette zijn handtekening onder een verbintenis voor vier jaar (met twee jaar optie). De flankaanvaller komt over van KRC Genk, dat hem in 2017 overnam van Lierse. Na een seizoen werd hij uitgeleend aan Moeskroen, waar de snelle en technische flankaanvaller zich opnieuw in de kijker speelde met zes goals en negen assists. Dit seizoen startte Benson voor Genk in de Supercup tegen Mechelen (3-0) en de eerste competitiematch tegen Kortrijk (2-1). Daarna verloor hij zijn basisplaats onder Mazzu. De winger gaat met het rugnummer 28 spelen.

Foto: BELGA

“In het begin van het seizoen voelde ik me heel goed bij Genk, wat ze me daar voorstelden was om van te dromen. Maar voor mijn carrière is dit de juiste stap. Dat ik de recordtransfer ben van Antwerp (dat 3 miljoen betaalde, red.)? Dat voelt wel goed, moet ik zeggen. Daar spreekt veel vertrouwen uit. Het geeft je meer zin en motivatie, om te weten dat een club er alles aan gedaan heeft om je binnen te halen. Ik heb vorig seizoen bij Moeskroen een goed jaar gekend en ik hoop hier te bevestigen. Genk was een topclub, maar dat is Antwerp ook.”

Zinho Gano: “Ik kan ook samenspelen met Mbokani”

Ook spits Zinho Gano (25)komt over van Genk. Hij wordt door de Great Old voor een jaar gehuurd (met aankoopoptie). Gano is eigenlijk een jeugdproduct van Club Brugge. De boomlange aanvaller verhuisde na uitleenbeurten aan Lommel en Moeskroen naar Waasland-Beveren, waar hij zijn neus voor doelpunten toonde. In 2017 verhuisde hij naar Oostende, om een jaar later bij Genk te tekenen. Voor Limburgers maakte hij vorig seizoen zes goals in 30 matchen. De spits koos voor zijn vertrouwde nummer 93.

Foto: BELGA

“Het was mooi geweest om Champions League te spelen met Genk, maar als speler moet je vooral naar jezelf kijken. Dit is het beste voor mij want vorig seizoen liep het toch wat minder voor mij. Ik hoop hier meer te spelen en opnieuw mooie dingen te tonen in de Jupiler Pro League. Of ik met Mbokani complementair zou kunnen zijn? Ik denk het wel. Sowieso kan ik van hem ook leren op training want hij is een van de beste spitsen van België. Maar het is aan mij om de coach te tonen dat ik het waard ben om te spelen.”

Wesley Hoedt: “Ik kijk niet denigrerend naar Jupiler Pro League”

Tot slot wordt ook de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt (25) voor een seizoen gehuurd van Southampton, met een aankoopoptie. Hoedt begon zijn carrière bij AZ en speelde daarnaast ook voor Lazio (2015-2017) en Celta Vigo (sinds januari 2019). De linksvoetige verdediger telt zes caps achter zijn naam. Zijn laatste optreden voor Oranje dateert wel al van september 2017. De centrale verdediger koos voor het nummer 22.

Foto: BELGA

“Ik heb een volledige voorbereiding meegemaakt bij Southampton dus ik ben gewoon fit. Wel heb ik een maand geen wedstrijden gespeeld, dat voel je natuurlijk altijd. Maar dat gevoel is binnen een paar weken wel weer terug. Ik heb voor Antwerp gekozen, omdat het een heel ambitieuze club is. Als ze nog negen andere spelers voorstellen, dat zegt genoeg. Ik heb al ervaring in vier grote competities al ervaring opgedaan, dat is alleen maar mooi. Ik kijk zeker niet denigrerend naar de Jupiler Pro League.”

Antwerp haalde vorige week al Kevin Mirallas (Everton) terug naar België.