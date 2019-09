Harry Potter-boeken geweerd uit Amerikaanse school

In de bibliotheek van een middelbare school in Nashville, Tennessee, werden alle Harry Potter-boeken uit de rekken gehaald. Volgens de priester van de school bestaat de kans dat de magische spreuken boze geesten oproepen.

Een katholieke privéschool in Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee, heeft de Harry Potter-reeks van J.K.Rowling verbannen. De boeken over de tovenaarsleerling kunnen vanaf dit jaar niet meer ontleend worden in de nieuwe schoolbibliotheek. Dat werd per e-mail meegedeeld aan de ouders, nadat een bezorgde ouder had geïnformeerd naar de boekenreeks.

Dan Reehil, priester-leraar van de St. Edward Catholic School, consulteerde naar eigen zeggen verschillende exorcisten in de VS en in Rome. ‘In de boeken wordt magie verkeerdelijk voorgesteld als zijnde potentieel goed’, stelt Reehil. ‘De vloeken en spreuken in de reeks zijn echt, dus een persoon die ze luidop voorleest loopt het risico boze geesten op te roepen’.

Volgens het bisdom van Nashville, de inrichtende macht van de school, heeft Reehil het recht om bepaalde boeken te weren uit de bibliotheek. ‘Wanneer de Katholieke Kerk geen officieel standpunt heeft, mag een priester zelf zijn oordeel vellen’, aldus Rebecca Hammel, hoofd van de schoolinspecteurs. Ze benadrukt dat de boeken nog wel uitgeleend kunnen worden in andere bibliotheken van het bisdom.

De Harry Potter-reeks werd uitgegeven tussen 1997 en 2007. Al vanaf het begin veroorzaakten de boeken controverse in religieuze kringen. Volgens tegenstanders bevatten de boeken satanische boodschapen. In de VS is het een van de meest aangevochte publicaties. Dichterbij, in Bulgarije en Griekenland bijvoorbeeld, heeft de Orthodoxe Kerk zich gekant tegen de boeken. De Katholieke Kerk heeft geen officieel standpunt omtrent de Harry Potter-reeks.