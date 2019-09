Amerikaanse komiek Kevin Hart zwaargewond na auto-ongeval

De Amerikaanse komiek en acteur Kevin Hart is zondagavond zwaargewond geraakt bij een auto-ongeval in Los Angeles. Dat meldt de BBC.

Volgens de wegpolitie van de staat Californië was Hart passagier in de auto, een 1970 Plymouth Barracuda die wel zijn eigendom is, toen de bestuurder, een vriend, net na middernacht de controle over het stuur verloor en de berm inreed. Ook de bestuurder raakte zwaargewond, een derde passagier raakte niet gewond. Hart werd naar het ziekenhuis overgebracht met zware verwondingen aan de rug, het is niet duidelijk hoe erg hij er aan toe is.

De 40-jarige Amerikaan staat bekend om zijn stand-up comedy en zijn acteerprestaties in films als Ride along en The secret life of pets.

Hij moest begin dit jaar afhaken als presentator van de Oscarshow, nadat hij onder vuur was komen te liggen omdat hij in het verleden weleens homofobe grappen en opmerkingen heeft gemaakt, onder meer op Twitter. Door de krappe timing om een vervanger te vinden, hadden de Oscars daardoor voor het eerst in dertig jaar geen presentator.