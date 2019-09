Vanavond op tv: de terugkeer van Belga Sport en een nieuwe tv-kok

De eerste schooldag overleefd? Gun uzelf wat rust, met een avondje voor de tv. Vijf tips.

CIRCLE OF LIFE

Eén, 21.30-22.05 uur

Lieve Blancquaert heeft het in haar programma’s al over het huwelijk gehad, over de geboorte en over de dood. Nu vertelt ze in vijf afleveringen hoe die reeksen haar eigen leven beïnvloed hebben.

BELGA SPORT

Canvas, 21.20-22.20 uur

Deze klassieker komt terug, voor de tiende keer al, met vijf gloednieuwe afleveringen. De aflevering van vanavond focust op de fusie van Winterslag en Waterschei eind jaren 80.

LOÏC: ZOT VAN KOKEN

VTM, 18.00-18.20 uur

VTM vervangt Sandra Bekkari door een energieke jonge snaak. Die heet Loïc Van Impe en maakt vandaag krokante kip met gebakken aardappelen en appelmoes klaar. Let op, want show cooking is zijn middle name. De pepermolens vliegen in het rond.

TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Naast de politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk wordt met studiogasten Béatrice Delvaux van Le Soir en Olivier Mouton van Le Vif de nieuwe Franstalige nieuwszender LN24 besproken. Zij laten ook hun licht schijnen op de vooruitgang van de regeringsvorming. Tot slot is er ook een vooruitblik naar 25 jaar Terzake met enkele memorabele momenten.

DE AFSPRAAK

Naar aanleiding van de eerste schooldag ontvang Bart Schols De Tijd-journaliste Barbara Moens, die het boek ‘De nieuwe schoolstrijd’ heeft geschreven, en de topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve. Politicoloog Jonathan Holslag heeft het over de protesten in Hongkong en Thomas Vanderveken komt zijn nieuwe programma ‘Weg van het meesterwerk’ voorstellen.