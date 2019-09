Laurens De Bock gaat op huurbasis aan de slag bij derdeklasser Sunderland

De Engelse derdeklasser Sunderland huurt voor de rest van het seizoen verdediger Laurens De Bock van tweedeklasser Leeds United. De 26-jarige De Bock staat sinds januari 2018 onder contract bij Leeds, maar kon er nooit doorbreken. Vorig seizoen leende Leeds hem uit aan KV Oostende.

“Ik ben heel blij hier te zijn”, reageerde De Bock op de clubwebsite van Sunderland. “Ik heb veel goede dingen over de club gehoord en heb met Belgische spelers gesproken die hier in het verleden actief waren. Zij waren allen erg positief.” Jason Denayer (2016-2017), Adnan Januzaj (2016-2017), Simon Mignolet (2010-2013) en Tom Peeters (2000-2003) zijn de Belgen in het verleden actief waren bij de Black Cats.

“Ik weet dat het team wil promoveren en hopelijk kan mijn ervaring hierbij helpen. De manager was heel positief in onze gesprekken. Ik heb echt een goed gevoel.”

De Bock verzeilde begin 2018 in Engeland, nadat hij zijn basisplaats bij Club Brugge was kwijtgeraakt. De Oost-Vlaming speelde voor blauw-zwart tussen januari 2013 en januari 2018. Voordien was hij aan de slag bij zijn opleidingsclub Sporting Lokeren.

Sunderland staat na zes speeldagen op de zesde plaats in de League One met elf punten.