Lukaku roept op tot actie nadat hij slachtoffer werd van racisme: 'Dames en heren, het is 2019'

De intrede van Romelu Lukaku in de Italiaanse Serie A is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zondagavond scoorde de Rode Duivel al meteen zijn tweede doelpunt in zijn tweede wedstrijd, maar werd hij ook slachtoffer van racisme. Een zoveelste racistisch incident al in de Serie A. De Belgische aanvaller roept nu op tot actie. 'Ik denk dat we ons als spelers moeten verenigen en een statement moeten maken.'

Schandalige beelden waren het op zondagavond vanuit Cagliari, waar de thuisfans de spits van de Rode Duivels uitfloten, de middelvinger toonden en apengeluiden maakten voor- en nadat Lukaku de beslissende penalty binnentrapte.

Het is ook niet de eerste keer: de voorbije jaren waren Sulley Muntari, Blaise Matuidi en Moise Kean op exact dezelfde plek ook al slachtoffer van oerwoudgeluiden. Een sanctie bleef telkens uit, al klinkt er almaar meer kritiek op de lakse aanpak van de Italiaanse voetbalbond.

A new season....same thing that happened with Moise Kean when he came to the same stadium...just months ago.



Embarrassing. So glad Lukaku scored and didn’t get put off my this mess smh ????‍?? #inter #racism pic.twitter.com/XHRVkV5vlh — ????Akeem. (@akeemojuko) 1 september 2019

Op zijn Instagram-account bindt Lukaku de kat de bel aan. 'De laatste maanden zijn veel spelers slachtoffers geworden van racisme… het overkwam mij gisteren ook. Voetbal is een spel waar iedereen van zou moeten kunnen genieten en we zouden geen enkele vorm van discriminatie moeten accepteren. Ik hoop dat de voetbalfederaties van over de hele wereld sterk reageren op alle discriminatie!'

'Sociale media (Instagram, Twitter, Facebook...) moeten ook beter samenwerken met voetbalclubs, want elke dag zie je wel minstens één racistische uitlating onder een post van een kleurling. Dat zeggen we al jaren en er wordt nog altijd geen actie ondernomen. Dames en heren, het is 2019. In plaats van stappen vooruit te zetten, gaan wij achteruit. Ik denk dat we ons als spelers moeten verenigen en een statement moeten maken, om het spel clean en leuk voor iedereen te houden.'

De Sardijnse club kwam maandag ook met een reactie. 'Wij veroordelen sterk wat zondagavond gebeurde in de Sardegna Arena', klonk het. 'De club onderlijnt nog eens dat het haar intentie is om deze individuen te identificeren, straffen en uit te sluiten. Dit gaat compleet in tegen de waarden van Cagliari Calcio. We zijn helemaal solidair met Romelu Lukaku.'