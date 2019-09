Spoedarts die vrouw onterecht dood verklaarde riskeert celstraf

Het openbaar ministerie heeft maandag zes maanden cel met uitstel gevorderd tegen een spoedarts uit Eeklo omdat die een 87-jarige vrouw die in het water was beland, onterecht dood had verklaard. De vrouw bleef daardoor nog meer dan een uur in het water liggen, waarna pas opgemerkt werd dat ze nog leefde. Ze overleed later aan onderkoeling.

De 87-jarige vrouw was op weg met de fiets toen ze in november 2017 in De Lieve belandde in het Oost-Vlaamse Zomergem. Voorbijgangers merkten haar in het water op en verwittigden de hulpdiensten. Die gingen uit van de procedure van een waterlijk, waarbij het lichaam voorzichtig uit het water moet gehaald worden om geen sporen te beschadigen. Het is echter altijd een arts die moet bepalen of het om een overleden persoon gaat of iemand die in nood verkeert.

Eric V. kwam als MUG-arts ter plaatse, en stelde vast dat de vrouw overleden was. Volgens de nabestaanden van de slachtoffers deed hij echter niet wat hij als arts moest doen.

‘De dokter is nooit tot aan de waterrand gegaan’, pleitte Fanny De Cock, de advocaat van de burgerlijke partij, voor de correctionele rechtbank van Gent. ‘De brandweer had nochtans een ladder om ter plaatse te geraken. Hij had dichter naar het slachtoffer moeten gaan, zodat hij kennis kon nemen van de toestand, maar dat heeft hij niet gedaan.’