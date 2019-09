Arkéa Samsic officialiseert komst van Nairo Quintana

Arkéa Samsic heeft maandagnamiddag officieel de komst van Nairo Quintana aangekondigd. De 29-jarige Colombiaan, die momenteel leider is in de Vuelta, verlaat op 1 januari na acht seizoenen Movistar. De transfer hing al maanden in de lucht. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt. Wel werd duidelijk dat Quintana de Italiaan Diego Rosa en zijn landgenoten Dayer Quintana, zijn broer, en Winner Anacona zal meenemen.

“Arkéa Samsic is een team dat elk jaar beter en beter wordt”, verklaarde Quintana zijn keuze. “Ik volg de ontwikkelingen en ben erg geïnteresseerd geraakt in het project achter het team. De ploeg draagt menselijke waarden hoog in het vaandal. Ik zocht een ploeg waar ik gelukkig kon zijn en tegelijkertijd mij professioneel voluit geven.”

“Mijn ambities in de toekomst blijven hetzelfde. Het doel is de Tour de France te winnen. Het is een weerkerend verhaal in mijn carrière, maar ik blijf overtuigd dat het mogelijk is. Samen met Arkéa Samsic gaan we hiervoor strijden.”

Quintana won in het verleden een keer de Giro (2014) en een keer de Vuelta (2016). Hij staat momenteel, bij de eerste rustdag, ook aan de leiding in de Ronde van Spanje.

In de Tour de France zijn zijn beste eindnoteringen een tweede plaats in 2013 en 2015. Dit jaar werd hij achtste en won hij één rit.