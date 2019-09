Treinverkeer tussen Hasselt en Tongeren nog heel de dag onderbroken

Het treinverkeer tussen Hasselt en Tongeren zal nog heel de dag onderbroken zijn. Dat meldt Frédéric Petit van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

Er rijden sinds 12.20 uur geen treinen tussen de twee stations, nadat een vrachtwagen aan de overweg Droogbroekstraat in Hoeselt de bovenleiding heeft beschadigd. De vrachtwagen was vermoedelijk te hoog geladen, aldus Petit.

‘Onze mensen moeten over een afstand van anderhalve kilometer de bovenleiding boven beide sporen controleren. Aan de bovenleiding is er schade over een afstand van verschillende honderden meters’, zegt Petit. ‘Er is ook schade aan de infrastructuur aan de overweg waar de vrachtwagen de bovenleiding heeft beschadigd.’

De NMBS heeft pendelbussen ingezet, die nog heel de dag zullen rijden. ‘Onze mensen zullen de hele dag en nacht doorwerken om de situatie tegen morgenochtend te herstellen, zodat er dinsdagochtend opnieuw treinen kunnen rijden’, aldus Petit.

De woordvoerder roept vrachtwagenchauffeurs nog op om extra voorzichtig te zijn aan overwegen en de hoogte van hun lading telkens te controleren.