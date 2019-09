Zelfs als Ivo van Hove, de gevierde theater- en operaregisseur uit Kwaadmechelen maar met de wereld aan zijn voeten, zich drie uur lang laat ondervragen in Zomergasten, houdt hij de regie van de avond strak in handen. Niet op dominante, arrogante manier, maar als wijze en innemende verteller die helder en meeslepend zijn gedachten verwoordt.

Presentatrice Janine Abbring was zichtbaar zenuwachtig voor haar laatste en meest bekende Zomergast. Het eerste uur leek ze beurtelings de kluts kwijt, struikelde ze over haar woorden of staarde ze van ...