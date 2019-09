Griekenland brengt asielzoekers weg uit Lesbos

De Griekse autoriteiten zijn maandag begonnen met het verplaatsen van 1.500 asielzoekers van het eiland Lesbos naar het Griekse vasteland. Een eerste ferry bracht al 640 mensen naar het noordelijke Thessaloniki. Later op de dag wordt nog een tweede schip ingezet.

Met de transfer wil Griekenland de druk op Lesbos verlichten. In het opvangkamp in Moria, het grootste van Griekenland verblijven er vier keer meer mensen dan voorzien. De situatie is er dan ook verschrikkelijk, aldus de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Op de Griekse eilanden is er plaats voor de opvang van 6.338 migranten en asielzoekers. In de verschillende kampen zouden echter om en bij de 25.000 mensen in erbarmelijke omstandigheden leven. De doorlooptijd is te lang, maar ook het aantal mensen dat via de Egeïsche Zee Griekenland (en bij uitbreiding dus Europa) bereikt, is de laatste tijd opnieuw toegenomen.

De nieuwe conservatieve regering in Athene heeft zich voorgenomen de druk op de eilanden af te doen nemen, door de grenscontroles strenger te maken en asieldossiers sneller te behandelen.