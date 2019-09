Boris Johnson roept onverwacht regering bijeen: vervroegde verkiezingen op til?

De Britse premier Boris Johnson heeft voor maandagavond onverwacht zijn regering en alle Conservatieve parlementsleden bijeengeroepen. Volgens Britse media werkt Johnson aan een motie die vervroegde verkiezingen mogelijk moet maken.

Volgens BBC wil Johnson het met zijn regeringsleden en partijgenoten hebben over een motie waarin hij de leden van het Britse Lagerhuis zal vragen om het licht op groen te zetten voor vervroegde verkiezingen, in het geval die de Brexitplannen van zijn regering zouden verwerpen.

Zoals bekend wil Johnson koste wat het kost op 31 oktober de Brexit rond hebben, met of zonder akkoord. Het parlement heeft echter al meermaals laten verstaan dat het enkel een Brexit wil met akkoord. Om die reden proberen parlementsleden van de oppositie nu samen met ‘afvallige’ Conservatieven een wet ter stemming te brengen die een harde Brexit helemaal zou uitsluiten. Het plan is om die wet dinsdag door het parlement te loodsen.

Johnson dreigde er de afgelopen dagen echter mee dat hij partijgenoten die rond die wet samenwerken met Labour uit de partij zal zetten. Dat zou weliswaar betekenen dat hij zijn (piepkleine) meerderheid in het parlement zou verliezen. Om die patstelling te doorbreken, zou Johnson dan weer vervroegde verkiezingen willen organiseren.

'De regering zal de stemming van dinsdag behandelen als een vertrouwensstemming', kreeg ook The Guardian te horen van een regeringsbron.

Corbyn zal oproep steunen

Labour-leider Corbyn, die maandag een bezoek bracht aan de Engelse stad Salford, liet daar duidelijk verstaan ook een voorstander te zijn van vervroegde verkiezingen.

‘Zodra we deze week wetgeving hebben gemaakt die een Brexit zonder akkoord onmogelijk maakt, moeten er algemene verkiezingen worden gehouden’, zei Corbyn tegen toehoorders. ‘Als Johnson vervroegde verkiezingen uitschrijft, zal Labour dat onder alle omstandigheden ondersteunen’, zei hij daarna tegen een journalist van Sky. ‘We zijn een oppositiepartij, uiteraard willen we verkiezingen.’

Just grabbed Mr Corbyn at the end of the press conference and he said Labour WILL back a general election under ANY circumstances if Boris Johnson were to call one: “Of course, we are the opposition party, we want a general election” he said... sadly not on camera!