Woord van de dag: ‘genadejaar’

Heeft u zich vanmorgen bij het ontbijt ook afgevraagd wat het verband is tussen het kerkelijke genadejaar en het nieuwe schooljaar? Wij wel. Daarom gingen we op zoek.

De Vlaamse overheid subsidieert ons onderwijs. Grote scholen krijgen meer subsidies dan kleinere. Dat is logisch. Maar wat moet de overheid doen met een school die steeds minder kinderen over de vloer krijgt? En wanneer is weinig is te weinig?

Daar bestaan regels voor. Het benodigde aantal inschrijvingen wordt bepaald door de bevolkingsdichtheid van de gemeente waar de school gevestigd is. Wanneer er minder dan 75 inwoners per vierkante kilometer zijn, kan een basisschool al blijven bestaan vanaf 24 leerlingen. Dit kan verder verlaagd worden naar 16 wanneer ze ver verwijderd is van andere basisscholen.

Maar wanneer een school daaronder zakt, heeft de school geen toekomst meer. Alleen: het aantal inschrijvingen in een school is een dynamisch gegeven. Er kan altijd eens een jaar zijn waarbij, door allerlei factoren, een school het vereiste aantal niet haalt. Valt dan meteen het vonnis?

Neen. Een school kan genade krijgen en een ‘genadeschool’ worden. De twee jaren waarbinnen een school op zoek moet naar een reden van bestaan (genoeg leerlingen) worden genadejaren genoemd. Zo kunnen die scholen toch normaal blijven functioneren en op zoek gaan naar nieuwe leerlingen. Wanneer ze na die periode blijvend onvoldoende leerlingen tellen, kan de Vlaamse Overheid alsnog beslissen de scholen te sluiten. Genadeloos.

De term ‘genadejaar’ werd niet bedacht door CD&V-minister Crevits. Hij werd ontleend aan, hoe kan het ook anders, de Bijbel. Hier verwijst de term naar het sabbatjaar en het jubeljaar. Beide zijn gewoonten uit het oude Israël. Een sabbatjaar is elk zevende jaar, waarin de akkers onbebouwd moesten blijven en schuldslaven werden bevrijd. Na zeven sabbatjaren volgde er zelfs een jubeljaar. Dan werden in het oude Israël alle schulden kwijtgespeeld en werd de landbouwgrond herverdeeld.

Het laatste jubeljaar werd door Paus Franciscus uitgeroepen op 8 december 2015. Volgens hem moest de wereld in deze moeilijke tijden de barmhartigheid van God herontdekken. Crevits lijkt die boodschap begrepen te hebben.

In de rubriek ‘woord van de dag’ geven we duiding bij een minder courante term die die dag opduikt in de actualiteit.