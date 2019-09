‘Girl’ voor tweede keer genomineerd voor European Film Awards

‘Girl’, het speelfilmdebuut van regisseur Lukas Dhont, is genomineerd voor de EFA People’s Choice Award, een publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de European Film Awards. De film werd vorig jaar al driemaal genomineerd voor de EFA’s.

Dat heeft de European Film Academy maandag bekendgemaakt. ‘Girl’ won vorig jaar de prijs voor Europese ontdekking op het Europese filmfestival en werd toen genomineerd in de categorie beste film en beste acteur.

De film ging in wereldpremière op het filmfestival van Cannes vorig jaar en mocht er onder andere de Queer Palm en de Caméra d’Or voor het beste speelfilmdebuut ontvangen. ‘Girl’, geschreven door Lukas Dhont en Angelo Tijssens, sleepte later nog verschillende nominaties binnen en won een aantal prijzen op andere internationale filmfestivals.

Slechts een keer won een Vlaamse productie de EFA People’s Choice Award. Dat was in 2012 voor ‘Hasta la Vista’ van Geoffrey Enthoven. De prijs ging eerder ook naar films als ‘Slumdog Millionaire’, ‘Call me by your name’ en ‘Harry Potter en de Orde van de Feniks’.

Filmfans wereldwijd kunnen nog tot 31 oktober hun stem uitbrengen voor een van de twaalf genomineerden voor de EFA People’s Choice Award. De winnaar wordt op zaterdag 7 december bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de European Film Awards in Berlijn.