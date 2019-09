Officieel: Club Brugge wint het pleit om Diagne en haalt met Balanta ook nieuwe verdedigende middenvelder binnen

Club Brugge heeft maandagmiddag de komst van verdedigende middenvelder Eder Balanta (26) en spits Mbaye Diagne (27) aangekondigd. Balanta komt over van het Zwitserse Bazel en tekent voor drie jaar, Diagne wordt voor één seizoen geleend van het Turkse Galatasaray met aankoopoptie. Op de website van Galatasaray staat te lezen dat Club Brugge 3,35 miljoen euro betaalt om zijn nieuwe spits één jaar te huren. De aankoopoptie bedraagt 13 miljoen euro.

De Colombiaan Balanta werd aangetrokken als vervanger voor de vertrokken nummer zes Marvelous Nakamba. Aanvankelijk had blauw-zwart voor die positie Victor Wanyama van Tottenham Hotspur willen binnenhalen, maar de deal sprong af na steeds bijkomende eisen van Tottenham en de speler. Nochtans had Club met beide al geruime tijd een principeakkoord.

Toen er vrijdagavond nog steeds geen witte rook was, richtte Club zijn vizier op de Colombiaanse middenvelder van FC Basel. De Zwitsers konden zich in tegenstelling tot Club Brugge niet plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Het contract van Balanta liep op het einde van het seizoen af bij Zwitserland waardoor Club een gematigde transferprijs kon betalen.

Club Brugge wint strijd van Anderlecht

Blauw-zwart maakte in één adem ook de komst van Mbaye Diagne bekend. De Senegalese spits leek eerst naar Anderlecht te verkassen - in Brussel hadden ze zelfs al een akkoord voor huur met aankoopoptie met de Turkse kampioen. Maar uiteindelijk sprong ook Club Brugge in de dans en een (financiële) krachtmeting met blauw-zwart is niet simpel voor paars-wit.

Club Brugge heeft met Okereke wel al een diepe spits, maar dankzij de miljoenen van de Champions League kunnen ze zich nog een goalgetter permitteren. Diagne is een garantie op goals. De spits werd opgeleid bij Juventus, maar scoorde de afgelopen twee jaar vlot bij het Turkse Kasimpasa en Galatasaray. In ons land kennen we hem vooral van zijn uitleenbeurten aan Lierse in 2014 en Westerlo in 2015.

???? Daarnaast kwamen Club en @GalatasaraySK tot een huurovereenkomst voor Mbaye Diagne. De Senegalees wordt gehuurd met aankoopoptie! #BienvenueMbaye pic.twitter.com/IldZoBK2H9 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 2, 2019