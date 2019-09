Het nieuwe ‘Tik tak’: het risico van de remake

Sinds vanmorgen zijn op Ketnet Junior nieuwe afleveringen van het peuterprogramma Tik tak te zien, voor het eerst sinds de laatste aflevering in 2006 op tv te zien was. Onze recensent van twee zag geen grote breuklijnen, wel een opfrissing, wat ook de nostalgische ziel in onszelf goedgezind stemde. Waarom houden we altijd ons hart vast bij zo’n remake?