Franse stad test ‘lawaaiflitspaal’ tegen brullende motorgeluiden

Motorfietsen die luid optrekken in residentiële woonbuurten, of wagens die met brullende motor en gierende banden vertrekken aan een verkeerslicht, een stad net buiten Parijs heeft er de buik van vol. Ze test daarom nieuwe technologie die luidruchtige voertuigen identificeert, lokaliseert en automatisch boetes kan uitschrijven.

De burgemeester van de stad Villeneuve-le-Roi, vijftien kilometer ten zuidoosten van Parijs en vlakbij de luchthaven Paris-Orly, noemt het toestel, geïnstalleerd op een lantaarnpaal in het centrum van zijn stad, een ‘lawaaiflitspaal’. En zodra het Franse parlement de ontwerpwet goedkeurt die het gebruik van dergelijke systemen toelaat, zal het ook geactiveerd worden.

Het is de bedoeling dat de geluidsopnames van het systeem worden gelinkt aan opnames van politiecamera’s. Bestuurders die de wettelijke geluidsnormen met voeten treden, kunnen dan automatisch beboet worden. ‘Lawaai is de vloek van het moderne leven en vormt een groot gezondheidsprobleem. Het heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, net als passief roken’, zegt Didier Gonzales, de burgemeester van Villeneuve-le-Roi, tegen persagentschap Reuters.

De ontwerpwet, waarover het Franse parlement zich naar verwachting dit najaar nog uitspreekt, geeft lokale besturen de bevoegdheid te experimenteren met nieuwe technologie in de strijd tegen bestuurders die de geluidsnormen overschrijden. Die normen heeft Frankrijk vandaag al, maar ze afdwingen is moeilijk, aangezien overtredingen nu nog geval per geval moeten vastgesteld worden door de politie.

‘We hebben op zich niets tegen Ferrari’s of Harley Davidsons, maar de eigenaars van die voertuigen pakken soms erg graag uit met hun voertuigen, tot grote ergernis van de inwoners van onze stad’, klinkt het bij het stadsbestuur van Villeneuve-le-Roi.

Twijfel onmogelijk

Het nieuwe systeem heeft vier microfoons die elke tiende van een seconde een geluidsmeting doen, en kan nauwkeurig berekenen vanwaar dat geluid afkomstig is. Op een beeldscherm kan het door middel van gekleurde punten de (bewegende) bronnen van geluidsoverlast aanduiden, zoals een opgedreven motorfiets. ‘Hierdoor is elke twijfel over de verantwoordelijke van de geluidsoverlast uitgesloten’, vervolgt Gonzales.

Helemaal nieuw is het systeem overigens niet. In Parijs worden er nu al een veertigtal ingezet, maar dan vlakbij luidruchtige bars in uitgaansbuurten en nabij bouwwerven. Tegen brullende motoren werden ze echter nog niet ingezet. Tot nu, want behalve in Villeneuve-le-Roi is ook al in het dorp Saint-Forget, een landelijke gemeente ten zuidwesten van Parijs, een ‘lawaaiflitspaal’ geïnstalleerd.

In het centrum van Parijs worden deze maand de eerste twee geïnstalleerd, ook al kunnen er tot de wetswijziging een feit is nog geen boetes mee uitgeschreven worden. De Franse regering is volgens Reuters van plan het systeem twee jaar lang uit te proberen, om de technologie te testen en het geluidsniveau te bepalen dat tot een automatische boete zal leiden.