In de zoo van Berlijn is een pandatweeling geboren. Het is de tweede keer in korte tijd dat een pandatweeling geboren wordt. Vorige maand was dat ook al het geval in Pairi Daiza. Bekijk de eerste beelden in de video hierboven.

De pandatweeling in Pairi Daiza stelt het nog steeds goed. Vorige week bracht de dierentuin nieuwe beelden van de dieren, die ondertussen al een stuk donziger zijn en al heel wat meer babyvet hebben.