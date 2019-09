Rode Duivels starten dinsdag voorbereiding op tweeluik San Marino/Schotland, Van Crombrugge vervangt Casteels

De Rode Duivels trainen morgen/dinsdag een eerste keer met het oog op de EK-kwalificatiewedstrijden in en tegen San Marino (vrijdag 6 september in Serravalle) en Schotland (maandag 9 september in Glasgow).

Met Benito Raman (Schalke 04) en Yari Verschaeren (RSC Anderlecht) zullen twee nieuwe gezichten hun opwachting maken op het trainingsveld in Tubeke (17u). Bondscoach Roberto Martinez nam het duo vorige week op in zijn groep van 28, waaruit inmiddels doelman Koen Casteels (Wolfsburg) afhaakte door een scheurtje in het rechterbeen. Martinez riep maandag Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht) op als zijn vervanger. Door blessures zijn ook vaste waarden als Vincent Kompany (RSC Anderlecht), Timothy Castagne (Atalanta) en Axel Witsel (Borussia Dortmund) afwezig.

Achter de namen van aanvoerder Eden Hazard (dij) en zijn broer Thorgan (rib) staat dan weer een vraagteken. Ze speelden afgelopen weekend alvast niet mee bij respectievelijk Real Madrid (2-2 in Villarreal) en Dortmund (3-1 verlies bij Union Berlijn).

“We zien onze kapitein dinsdag. De wedstrijd tegen Schotland is pas op 9 september. We zullen zien of hij het haalt”, vertelde Martinez bij de voorstelling van zijn selectie. “Voor zijn broer Thorgan geldt hetzelfde. Hij heeft een ribprobleem en traint bij Dortmund individueel. We zullen dinsdag zien hoe hij het stelt.”

België heeft na vier wedstrijden het maximum van 12 punten en leidt daarmee in groep I voor Rusland (9 op 12), Kazachstan en Schotland (6 op 12), Cyprus (3 op 12) en San Marino (0 op 12). De top twee plaatst zich rechtstreeks voor Euro 2020.

Van Crombrugge vervangt geblesseerde Casteels

Bondscoach Roberto Martinez heeft maandag Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) bij zijn selectie gehaald voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino (6 september in Serravalle) en Schotland (9 september in Glasgow). Van Crombrugge vervangt Koen Casteels (Wolfsburg), die zondag moest afzeggen met een scheurtje in zijn rechterkuitbeen.

Voor Van Crombrugge is het een snelle terugkeer bij de nationale ploeg. Begin juni was hij een eerste keer bij de kern van de Rode Duivels voor de interlands tegen Kazachstan en Schotland. Ook toen verving hij Koen Casteels, die destijds sukkelde met een dijblessure. Voor deze interlandperiode werd Van Crombrugge in eerste instantie gepasseerd.

De 26-jarige Vlaams-Brabander maakte in het tussenseizoen de overstap van Eupen naar Anderlecht. Zondag behaalde hij met paars-wit zijn eerste competitiezege in de Clasico tegen Standard (1-0).